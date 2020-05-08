Об этом сообщает "Чемпионат".
Сообщается, что в турнире примут участие "Оренбург", "Крылья Советов", "Рубин" и "Ахмат" — команды, занимающие в РПЛ места в зоне стыковых матчей и вылета, а также "Ротор", "Химки", "Чертаново" и "Торпедо" — команды, занимающие в ФНЛ места с прямым выходом в РПЛ и зоне стыковых матчей.
Клубы могут провести между собой 1-2 матча за право играть в РПЛ. По сведениям, могут рассмотреть и другие варианты турнира. Его собираются провести в регионе с наименьшим количеством ограничений из-за коронавируса.
Восемь клубов РПЛ и ФНЛ могут сыграть турнир за право играть в высшем дивизионе
В случае досрочного РПЛ, в РФС рассматривает проведение турнира за право играть в Премьер-лиге
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!