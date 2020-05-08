Хавбек "Уфы" Тилль: я не представляю, как мы могли бы возобновить сезон в такой ситуации

Полузащитник "Уфы" Оливье Тилль поделился мнением о ситуации с коронавирусом в России.

Фото: Sportbox

- Откровенно говоря, я не представляю, как мы могли бы возобновить сезон в такой ситуации. Становится всё хуже и хуже. В больницах больше нет мест. В городах вроде Москвы и Санкт-Петербурга происходит катастрофа.



В Башкортостане обстановка более спокойная. Пока в республике с населением около 4 миллионов человек было зафиксировано 1200 случаев - это не огромные цифры, - цитирует футболиста Mental.lu.



В нынешнем сезоне Оливье Тилль вышел на поле в составе "Уфы" в 21 матче и отдал 3 голевые передачи. Команда идёт на девятом месте турнирной таблицы, набрав 27 очков после 22-ух туров.



Напомним, чемпионат России был приостановлен из-за распространения COVID-19 как минимум до 31 мая. Есть вероятность, что сезон завершат досрочно.



В России выявлено 187 859 случаев заболевания COVID-19, выздоровело 26 608, умерло 1 723. В мире число зараженных превысило отметку в 4 миллиона человек.