Как сообщает издание Milliyet, "Зенит" планирует отправить запрос в Турцию после окончания текущего сезона.
26-летний турок один их тех игроков, кто не согласен на снижение зарплаты в период пандемии коронавируса. Это одна из причин, почему "Бешикташ" рассматривает вариант с его продажей, так как клубу нужно разгрузить зарплатную ведомость.
В текущем сезоне Умут Найыр принял участие в 25 матчах за "Бешикташ" во всех турнирах, забил 6 голов и оформил 1 голевую передачу. Контракт турецкого форварда рассчитан до 30 июня 2022 года. Стоимость нападающего - в районе 950 тыс. евро.
"Зенит" после 22-х туров занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. Петербуржцы опережают идущие следом "Локомотив" и "Краснодар" на девять баллов.
Напомним, чемпионат России был приостановлен из-за распространения COVID-19 как минимум до 31 мая. Есть вероятность, что сезон завершат досрочно.
В России выявлено 187 859 случаев заболевания COVID-19, выздоровело 26 608, умерло 1 723. В мире число зараженных превысило отметку в 4 миллиона человек.
"Зенит" проявляет интерес к нападающему "Бешикташа"
Клуб из Санкт-Петербурга интересуется форвардом турецкого "Бешикташа" Умутом Найыром.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!