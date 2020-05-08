29-летний Кокорин вторую половину сезона проводит на правах аренды за "Сочи". В четырех матчах за клуб форвард забил три гола. Права на футболиста принадлежат "Зениту", с которым у Кокорина истекает контракт летом 2020 года.
Жена Кокорина выложила фото в блузке с глубоким вырезом
Супруга нападающего "Сочи" Александра Кокорина Дарья Валитова опубликовала очередную пикантную фотографию в своем Instagram.
29-летний Кокорин вторую половину сезона проводит на правах аренды за "Сочи". В четырех матчах за клуб форвард забил три гола. Права на футболиста принадлежат "Зениту", с которым у Кокорина истекает контракт летом 2020 года.
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!