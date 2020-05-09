Экс-игроки сборной России читают фронтовые стихи (видео)
РПЛ опубликовала поздравление с Днем Победы
- Российский футбольный союз поздравляет с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне!
Мы никогда не забудем подвиг нашего народа — воинов и тружеников тыла, отстоявших свободу и независимость Родины. Вечная память героям, подарившим нам мирную жизнь.
Желаем крепкого здоровья, радости, благополучия, мира! Берегите себя и близких.
С Днем Победы! - было опубликовано на сайте организации.
РФС: мы никогда не забудем подвиг нашего народа. С Днем Победы!
Российский футбольный союз опубликовал поздравление россиян с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
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