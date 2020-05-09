РФС: мы никогда не забудем подвиг нашего народа. С Днем Победы!

Российский футбольный союз опубликовал поздравление россиян с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

- Российский футбольный союз поздравляет с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне!Мы никогда не забудем подвиг нашего народа — воинов и тружеников тыла, отстоявших свободу и независимость Родины. Вечная память героям, подарившим нам мирную жизнь.Желаем крепкого здоровья, радости, благополучия, мира! Берегите себя и близких.С Днем Победы! - было опубликовано на сайте организации.