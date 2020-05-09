Бывший советник президента "Локо": генеральный директор и совет директоров объединились против Семина

Отметим, что Гоберман работал в клубе в первый год Ильи Геркуса в качестве президента "Локо".
Ранее становилось известно, что клуб уже договорился с Марко Николичем, который станет новым главынм тренером команды. Контракт Юрия Семин истекает 31 мая.
Источник: с 90-процентной вероятностью контракт "Локо" с Сёминым продлён не будет
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- Объясню, почему сейчас по сравнению с 2017 годом ситуация другая, и тогда Семину было легче выиграть аппаратную войну. Тогда лагеря было три, теперь — два. Генеральный директор и совет директоров объединились против Семина. С той целью, чтобы в клубе все было спокойно и подчинялось тем, кому в сложном порядке делегировано управление. Семин — единственный, кто в эту иерархию не вписывается. И собственно к футболу это отношения не имеет.
Сама по себе ситуация выглядит дикой. Главное — в том, что схема, подобная той, какая есть в "Локомотиве", не может эффективно существовать. И не надо винить в этом Семина. Это неправильно. Скажу так: если в силу каких-то причин руководство РЖД приняло решение снять Семина, то надо хотя бы уметь это делать. Чтобы это не нанесло вреда всему, кроме личных амбиций отдельных руководителей, - приводит "СЭ" слова функционера.
Отметим, что "Локомотив" после 22-х туров идет на второй строчке РПЛ. В сезоне 2017/2018 московский клуб под руководством Семина выиграл первое чемпионство за 14 лет.
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Фото: Rusfootball.info
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