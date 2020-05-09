Напомним, что Бекао после аренды в ЦСКА в сезоне 2018/2019 не стал подписывать полноценный контракт с московским клубом.
Сыгравший в прошлом сезоне в рамках РПЛ 20 матчей защитник перешел в итальянский "Удинезе".
- Я думаю, что уход Родриго Бекао в "Удинезе" очень сильно помешал нашей игре в обороне и мы не знали, как решить эту проблему.
Можно было бы просто сказать "это всего лишь защитник", но он был действительно великолепен и очень важен для команды, - цитирует игрока sportske.
ЦСКА после 22-х туров занимает пятое место РПЛ.
В текущем сезоне Влашич забил семь голов и сделал четыре ассиста в рамках 22-х матчей РПЛ.
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Влашич: уход Бекао сильно помешал нашей игре
Хавбек ЦСКА Никола Влашич заявил, что уход из команды центрального защитника Родриго Бекао серьёзно ослабил красно-синих.
Фото: РИА Новости
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