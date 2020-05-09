— У меня были разные планы, но что я могу изменить? Я нисколько не разочарован этим, потому что случилось то, на что никто не мог повлиять. Я бы хотел, чтобы чемпионат продолжился, чтобы мы могли сыграть эти восемь оставшихся туров, но если этого не выйдет, это не конец света. Мне приятно в Москве, клуб отличный, лига полна испытаний, так что будет возможность проявить себя и осенью, — цитирует футболиста sportske.
Напомним, 22-летний Влашич выступает за ЦСКА с лета 2018 года, сначала проведя год в аренде из "Эвертона", а затем перейдя на постоянной основе за 15,7 млн евро.
В нынешнем сезоне чемпионата России хорват провёл 22 матча, забил семь голов и отдал четыре голевые передачи.
Напомним, чемпионат Европы 2020 был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
Влашич хотел уйти из ЦСКА после Евро-2020
Полузащитник ЦСКА Николо Влашич рассказал о своих планах на продолжение карьеры.
Фото: ПФК ЦСКА
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