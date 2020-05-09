Агент Абрамов предложил "Зениту" в разы повысить зарплату Дзюбе и исправно её выплачивать

Футбольный агент Владимир Абрамов объяснил, почему "Зениту" необходимо продлить контракт с форвардом Артёмом Дзюбой на улучшенных условиях.
Фото: Rusfootball.info
Контракт Дзюбы истекает 30 июня 2020 года.

— Есть один футболист, которого нельзя трогать. Дзюба для "Зенита" создал все, он два года для клуба — светоч. Как-то он заболел и не играл — "Зенит" стал серенькой мышкой. А когда заболел еще Азмун, то Сергей Богданович потух. Уверен, что сбивать цену в сегодняшних обстоятельствах нужно для всех. Кроме Артема Дзюбы.

Все фанаты "Зенита" приходят болеть за него. Вот это должно быть отражено в контракте Дзюбы. "Принимая во внимания коронавирусную ситуацию, в которой нет возможности платить всем игрокам большие зарплаты, клуб и Газпром приняли решение Артему повысить зарплату в разы и выплачивать исправно, потому что заслужил", — вот так должен "Зенит" поступить", — рассказал Абрамов в интервью "Спорт день за днём".

31-летний Дзюба выступает в составе "Зенита" с лета 2015 года, перейдя в клуб на правах свободного агента. До этого форвард выступал за "Спартак", а также на правах аренды за "Томь" и "Ростов". Вторую половину 2018 года провёл на правах аренды в тульском "Арсенале".

За свою карьеру Дзюба выиграл два Кубка, два Суперкубка, а также чемпионство России. В нынешнем сезоне Артём провёл 21 матч в чемпионате России, забил 13 голов и отдал 10 голевых передач.


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Теги: Зенит Дзюба
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