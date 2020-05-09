Рабинер обратился к главе "РЖД" с призывом оставить Семина в команде

Журналист Игорь Рабинер обратился к председателю правления ОАО "РЖД" Олегу Белозерову.
Фото: РГ
- Унизительные, черные, наполненные скандалами шесть лет при Смородской у них (болельщиков) напрямую ассоциировались с правлением в РЖД господина Якунина, а избавление от одиозного экс-президента клуба и возвращение Семина люди во многом связывают с вашим приходом в железнодорожное ведомство. Но сейчас вы имеете все шансы своими же руками уничтожить тот позитив, который пока еще ассоциируется у них с вашим именем.

И тогда вам придется испытать то, через что вы, человек влиятельный, но не самый публичный, пока еще никогда не проходили.

Такова специфика футбольных болельщиков, которым благодаря футбольному календарю нельзя запретить раз в две недели, а то и чаще, выражать свое мнение на трибунах. Правоохранительные органы могут отобрать у публики самые жесткие баннеры, - но она придумает, как нарисовать их прямо на трибуне, а скандировать будет ровно то, что захочет. А захочет она в этом случае многое, поверьте. Поднимите архивы по той же Смородской, не поленитесь.

Вероятно, вас пытаются убедить, что-либо матчи без зрителей до окончания пандемии, либо вообще отсутствие игр до начала следующего сезона обнулит негативную реакцию болельщиков, и за три месяца пена, что называется, осядет.

Этого не будет. Все до единой - что важно, поскольку разногласий на трибунах не предвидится! - группы организованных болельщиков "Локомотива" на днях подписали меморандум в поддержку Семина, после которого даже риторика Кикнадзе стала гораздо более сдержанной. Заметьте, это письмо было корректным и уважительным по форме, не содержало никаких угроз. Но эту вежливость не стоит воспринимать как слабость.

После того, как на футбол в России снова начнут пускать людей, в случае ухода Семина и прихода Николича возможны только два варианта. Первый - трибуны Черкизова окажутся почти пусты. Фанатский Юг, традиционно составляющий большую часть аудитории "Локомотива", будет бойкотировать матчи, и атмосфера на стадионе вернется к состоянию конца 80-х, когда Семин в "Локомотив" только пришел, а игры в основном посещали двести-триста родственников и друзей футболистов.

Второй вариант - люди придут, но устроят ад. В котором ни тренер Николич, ни кто-либо другой, даже если сильно захочет, не сможет нормально работать. И их можно будет понять. Потому что нельзя нарушать все неписаные футбольные законы и издеваться над чувствами болельщиков, - приводит слова Рабинера СЭ.

Фанаты "Локомотива" поддержали Семина

За всё время пребывания в клубе Юрий Семин трижды приводил "Локомотив" к чемпионству, шесть раз выигрывал Кубок России и три раза Суперкубок страны.

В РПЛ 2019/2020 "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице после 22-х туров, набрав 41 очко и отставая от лидирующего "Зенита" на 9 баллов. Лига ушла на паузу как минимум до 31 мая. На данный момент руководители лиги рассматривают два варианта возобновления сезона - 21 или 28 июня.


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Теги: Рабинер Семин Локомотив
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