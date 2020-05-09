- В чем сейчас проблема Чалова. Она не в том, что его можно критиковать, что он плохо играет, он всю ту же самую работу делает, но, может быть, за исключением каких-либо нюансов. Но у него пропала та реализация, которая была раньше, - сказал Гончаренко в подкасте "Cappuccino & Catenaccio".
В сезоне 2019/20 на счету Фёдора Чалова 6 голов и 6 результативных передач в 31-м матче за ЦСКА.
В летнее трансферное окно игроком интересовался "Кристал Пэлас". Сообщалось, что английский клуб предлагал за переход 21-летнего форварда порядка 25 миллионов евро. Информацию о переговорах подтвердили агент футболиста и президент ЦСКА Евгений Гинер.
Гончаренко объяснил, почему Чалов перестал забивать
Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко выразил мнение об игре нападающего Федора Чалова.
Фото: СЭ
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