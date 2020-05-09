- Всем болельщикам и руководителям нравится атакующий футбол. Ты смотришь какие-то команды, они тебе нравятся, и ты пробуешь перенять у них все лучшее. "Боруссия" Клоппа и "Ливерпуль" первого года, когда с ним работал еще Бувач, который вел все тренировки - все это наталкивает. Мне всегда нравилась позиционная атака, это самое сложное.
"Барселона" Гвардиолы - это была лучшая команда с Хави, Месси, Иньестой в расцвете. Когда в Минске они обыграли БАТЭ 5:0, ты стоишь на бровке и понимаешь, что сделать ничего невозможно. Это единственный матч, где у меня было, на мой взгляд, полное бессилие. Мы даже не знали, как перейти центр поля, - сказал Гончаренко в подкасте Cappuccino & Catenaccio.
42-летний Гончаренко возглавляет ЦСКА с декабря 2016 года, выиграв с клубом Суперкубок России и дважды финишировав на втором месте чемпионата страны. В нынешнем сезоне "армейцы" идут на пятом месте турнирной таблицы, набрав после 22-ух туров 36 очков.
Ранее Гончаренко тренировал "Уфу", "Урал", "Кубань" и БАТЭ.
Российская Премьер-лига была приостановлена из-за коронавируса как минимум до 31 мая. Заседание исполкома, на котором будет обсуждаться возобновление чемпионата запланировано на 15 мая.
Ранее сообщалось, что оставшиеся восемь матчей в чемпионате могут доиграть начиная с 21 или 28 июня.
Гончаренко: "Барселона" Гвардиолы - это была лучшая команда. Мне всегда нравилась позиционная атака
Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, какие команды стали для него ориентиром в построении тактики.
Фото: Спорт день за днем
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