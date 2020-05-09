- Все эти дистанционные тренировки, которые у нас есть, — это велосипед, всевозможные упражнения в тренажёрном зале, но нет тактики, нет группы. Занимаемся только физподготовкой. Мы не знаем, каким образом организм на это отреагирует, но в любом случае понятно, что все в одинаковых условиях.
Это непонятное томительное, долгое ожидание. Уже хочется хоть кого-то тренировать, что-то делать, потому что очень сложно находиться в такой длительной паузе. И на самом деле это не отпуск, так как в голове что-то совсем другое происходит, -сказал Гончаренко в подкасте Cappuccino & Catenaccio.
42-летний Гончаренко возглавляет ЦСКА с декабря 2016 года, выиграв с клубом Суперкубок России и дважды финишировав на втором месте чемпионата страны. В нынешнем сезоне "армейцы" идут на пятом месте турнирной таблицы, набрав после 22-ух туров 36 очков.
Ранее Гончаренко тренировал "Уфу", "Урал", "Кубань" и БАТЭ.
Российская Премьер-лига была приостановлена из-за коронавируса как минимум до 31 мая. Заседание исполкома, на котором будет обсуждаться возобновление чемпионата запланировано на 15 мая.
Ранее сообщалось, что оставшиеся восемь матчей в чемпионате могут доиграть начиная с 21 или 28 июня.
Гончаренко: уже хочется хоть кого-то тренировать, очень сложно находиться в такой длительной паузе
Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, как проходит период самоизоляции на фоне пандемии коронавируса.
Фото: Sports.ru
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!