Жена Жиркова: муж смотрит военные фильмы. Мне кажется он с огромным удовольствием снимался бы в них

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#архив В коллекции моего мужа есть машина Газ, ее он получил в подарок от моего папы. Наш дом находится в поле, поэтому получилась такая фотосессия. @yuryzhirkov давно коллекционирует вещи Великои? Отечественнои? вои?ны. Он читает большое количество книг, он смело может преподавать историю или быть экспертом. Часто смотрит военные фильмы и обращает внимание на недостаточно верную трактовку событии?. И вообще мне кажется он бы с огромным удовольствием снимался бы в таких фильмах. Скоро закончит карьеру футболиста и его жизнь будет точно связана с историеи?, надеюсь и мечта с музеем у него осуществится! Еще? раз поздравляю всех с Дне?м Победы ! ? #победа75
В комментариях один из подписчиков написал: "У меня мечта, чтобы он стал главным тренером "Челси".
"Ух… Это было бы великолепно", - ответила Инна.
Напомним, Жирков выступал за "Челси" с 2009 по 2011. За это время он провел за лондонский клуб 49 матчей и забил 1 гол.
В текущем сезоне 36-летний Жирков сыграл в 17-ти матчах РПЛ, забил два гола и сделал два ассиста. "Зенит" лидирует после 22-х сыгранных туров. Подопечные Сергея Семака набрали 50 очков.
В настоящее время чемпионат России по футболу приостановлен до 31-го мая из-за распространения коронавирусной инфекции.