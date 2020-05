Жена Жиркова: муж смотрит военные фильмы. Мне кажется он с огромным удовольствием снимался бы в них

View this post on Instagram

#архив В коллекции моего мужа есть машина Газ, ее он получил в подарок от моего папы. Наш дом находится в поле, поэтому получилась такая фотосессия. @yuryzhirkov давно коллекционирует вещи Великои? Отечественнои? вои?ны. Он читает большое количество книг, он смело может преподавать историю или быть экспертом. Часто смотрит военные фильмы и обращает внимание на недостаточно верную трактовку событии?. И вообще мне кажется он бы с огромным удовольствием снимался бы в таких фильмах. Скоро закончит карьеру футболиста и его жизнь будет точно связана с историеи?, надеюсь и мечта с музеем у него осуществится! Еще? раз поздравляю всех с Дне?м Победы ! ? #победа75