Однако если "Наполи" сможет подписать Азмуна, то им придётся расстаться с одним из игроков не из страны Европейского союза, чтобы освободить место под иранца.
Также известно, что трудности переезда Азмуна в Италию заключаются в том, что он нравится боссам "Зенита" и у него продолжительный контракт, а также в стоимости иранца: за него потребуют не меньше 30 млн евро.
25-летний Азмун выступает за "Зенит" с февраля 2019 года, перейдя из "Рубина" за 12 млн евро. В нынешнем сезоне на счету 25-летнего иранца 21 проведенный матч в чемпионате России, 10 голов и шесть голевых передач.
"Наполи" купит Азмуна, если из команды уйдет Мертенс
Возможность перехода нападающего "Зенита" Сердара Азмуна в "Наполи" зависит от того, останется ли в команде Дрис Мертенс.
Фото: Sportbox
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