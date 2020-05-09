Отвечая на вопрос, о чём его чаще всего спрашивали футболисты во время самоизоляции, Безуглов рассказал:
- Наверное, какие средства профилактики использовать и как узнать, болен ли человек.
Лично я советую как средства профилактики хорошо переносимую регулярную физическую нагрузку, сон и прием витаминов, особенно витамина D, - приводит слова Безуглова "Р-Спорт".
Безуглов: после выздоровления проблем с возвращением на прежний уровень у спортсменов быть не должно
На данный момент в России зафиксировано более двухсот тысяч заражений коронавирусом.
Врач сборной России назвал средства профилактики против коронавируса
Врач сборной России Эдуард Безуглов назвал методы, которыми стоит обезопасить себя от коронавирусной инфекции.
Фото: РПЛ
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