Ранее сообщалось, что албанским вратарем турецкого клуба из второй лиги интересуются "Спартак" и "Краснодар".
- К Сельмани по-прежнему активно проявляют интерес российские клубы.
Кроме того, у нас есть интерес из первой лиги Турции и от "Карабаха", – приводит слова Уйсаля Sport24.
"По-прежнему проявляют интерес российские клубы". Агент - о вратаре, которым интересовался "Спартак"
Представляющий интересы вратаря "Менеменспора" Гентиана Сельмани агент Дениз Уйсаль прокомментировал слухи вокруг возможного трансфера своего клиента.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!