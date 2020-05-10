Газизов - о досрочном чемпионстве "Зенита": если не доигрываем РПЛ, то это уже нечестно

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов поделился мнением, как должно выглядеть распределение мест при досрочном завершении сезона.
Фото: "Бизнес Online"
Напомним, что РПЛ была приостановлена до 31 мая. Ранее становилось известно, что сезон может быть досрочно завершен. Ранее был завершен сезон ФНЛ.

"Уфа" после 22-х сыгранных туров занимает девятое место РПЛ.

- 15 мая будет исполком РФС, и там какие-то решения будут приниматься. От этого будем плясать. Будет по итогам первого круга, значит, так и быть. Будет по итогам 22-х туров – окей. Доиграть – значит, доиграть.

Будет ли чемпионство "Зенита" справедливым? Да при чем тут "Зенит" или кто-то еще? Должно приниматься решение вышестоящей организации по итогам чемпионата вот такого вот.

А что мы можем, говорить, что это честно или нечестно? Ну здесь подковырка есть, ведь если мы не доигрываем чемпионат, то это уже нечестно, - приводит слова Газизова "Бизнес Online".

Газизов: не скажу, что для "Уфы" настали тяжелые времена

"Российские игроки станут чуть дешевле". Газизов - о расширении РПЛ


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Теги: Уфа Газизов Зенит
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