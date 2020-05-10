Напомним, что РПЛ была приостановлена до 31 мая. Ранее становилось известно, что сезон может быть досрочно завершен. Ранее был завершен сезон ФНЛ.
"Уфа" после 22-х сыгранных туров занимает девятое место РПЛ.
- 15 мая будет исполком РФС, и там какие-то решения будут приниматься. От этого будем плясать. Будет по итогам первого круга, значит, так и быть. Будет по итогам 22-х туров – окей. Доиграть – значит, доиграть.
Будет ли чемпионство "Зенита" справедливым? Да при чем тут "Зенит" или кто-то еще? Должно приниматься решение вышестоящей организации по итогам чемпионата вот такого вот.
А что мы можем, говорить, что это честно или нечестно? Ну здесь подковырка есть, ведь если мы не доигрываем чемпионат, то это уже нечестно, - приводит слова Газизова "Бизнес Online".
Газизов: не скажу, что для "Уфы" настали тяжелые времена
"Российские игроки станут чуть дешевле". Газизов - о расширении РПЛ
Газизов - о досрочном чемпионстве "Зенита": если не доигрываем РПЛ, то это уже нечестно
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов поделился мнением, как должно выглядеть распределение мест при досрочном завершении сезона.
Фото: "Бизнес Online"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!