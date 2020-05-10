Газизов - о досрочном чемпионстве "Зенита": если не доигрываем РПЛ, то это уже нечестно

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов поделился мнением, как должно выглядеть распределение мест при досрочном завершении сезона.

Фото: "Бизнес Online"