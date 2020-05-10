Как стало известно ранее, неаполитанский клуб готов заменить 25-летним иранцем форварда Дриса Мертенса, который может покинуть команду.
Однако по сведением журналиста Николы Скиры, "Наполи" ещё не связывался с "Зенитом" о трансфере Азмуна, а лишь вел переговоры с его агентами.
В нынешнем сезоне Азмун провёл 21 матч в чемпионате России, в которых забил 10 голов и отдал шесть голевых передач.
Источник: "Наполи" ещё не сделал предложение "Зениту" по Азмуну
Нападающий "Зенита" Сердар Азмун может перейти в "Наполи".
Фото: Rusfootball.info
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