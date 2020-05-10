— Пока не можем разобраться, насколько реально возобновление чемпионата. Думаю, из того, как будет развиваться ситуация в ближайшие дни, все станет ясно. Узнаем сроки [возможного возобновления чемпионата] — 21 или 28 июня. Вопрос в подготовке команды — когда разрешат тренироваться в полном объеме.
Наверное, главная сложность кроется в том, что в разных регионах разная обстановка — у нас, в Краснодарском крае в районе Сочи и Адлера, все достаточно спокойно. Знаем, что в Москве и Санкт-Петербурге продлили режим самоизоляции до 31 мая. Здесь кроется самое сложное — когда откроются гостиницы, когда восстановится инфраструктура, — рассказал Федотов в интервью ТАСС.
53-летний Федотов возглавляет "Сочи" с зимы 2019 года. Под его руководством команда идёт на 12-м месте турнирной таблицы чемпионата России с 24 очками.
Напомним, Тинькофф Российская Премьер-лига приостановлена 16 марта из-за распространения коронавируса. Команды успели отыграть 22 тура из 30. Сообщалось, что оставшиеся игры клубы РПЛ могут доиграть начиная с 21 или 28 июня.
За последние сутки у 11 012 россиян был выявлен коронавирус. Общее число заболевших превысило 209 000 человек. 34 306 из них — вылечилось, 1 915 — умерло.
Федотов: пока не можем разобраться, насколько реально возобновление чемпионата
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов высказался о возможном возобновлении РПЛ.
Фото: ФК "Сочи"
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