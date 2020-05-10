Орлов: самое печальное - это безответственность каждого человека. Забудьте вы о государстве, думайте о себе

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал россиян за несоблюдение правил самоизолации.

ФК "Зенит"

"Сейчас расширяется список заболевших. Самое печальное в последние дни - это безответственность каждого человека. Ну как же так? Забудьте вы о государстве, думайте о себе. Толпами выходят на улицу, чуть ли не в обнимку идут. Люди, одумайтесь. Должна быть самоответственность. Только так можно выжить. Никто до конца не понимает опасности этого вируса, а надо понимать", - заявил Орлов в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Санкт-Петербурге".Напомним, вспышка коронавируса была зафиксирована в конце 2019 года в Китае. Позже в футболе были приостановлены практически все чемпионаты, включая РПЛ.