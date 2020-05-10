Савин: ведем консультацию с профильными ведомствами, чтобы получить разрешение для возвращения легионеров в Россию

Директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Евгений Савин заявил, что лига ведет консультацию с профильными ведомствами на предмет возвращения в Россию иностранных игроков.

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"Все понимают, что надо завершить сезон. Со спортивной и экономической точки зрения. Важный этап — возвращения легионеров, всю информацию мы собрали. Ведем консультацию с профильными ведомствами, чтобы получить специальное разрешение для них. У нас позитивные ожидания от решения данного вопроса", - сказал Савин в эфире телеканала "Матч ТВ".Также Савин заявил, что шансы на возобновление чемпионата России "достаточно высокие".РПЛ была приостановлена из-за пандемии коронавируса.