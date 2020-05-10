"Соблюдайте карантин - это необходимая вещь". Врач "Локомотива" обратился к болельщикам

Отметим, что Карлицкий в эти дни помогает зараженным коронавирусной инфекцией в одной из больниц Москвы.
"Дорогие болельщики "Локомотива". Я отдежурил очередную смену с больными коронавирусом и хочу вам сказать: берегите своих близких, родных. Соблюдайте карантин - это необходимая вещь, к сожалению. Я очень не советую ни вам, ни вашим пожилым родственникам болеть этим заболеванием. Берегите себя", — сказал Карлицкий.
Врач «Локомотива» Никита Карлицкий помогает заражённым коронавирусом в одной из специальных больниц Москвы.— «Локомотив» ? #StayHomeStayLoko (@fclokomotiv) May 10, 2020
Он ещё раз напоминает вам, как важно сейчас оставаться дома.
Берегите себя и своих близких! #StayHomeStayLoko ? pic.twitter.com/Pbvrxgck05
На сегодняшний день в России выявлено более 200 тысяч случаев заражения коронавирусом. Страна находится на пятом месте в мире по числу заболевших.