"Соблюдайте карантин - это необходимая вещь". Врач "Локомотива" обратился к болельщикам

Врач «Локомотива» Никита Карлицкий помогает заражённым коронавирусом в одной из специальных больниц Москвы.



Он ещё раз напоминает вам, как важно сейчас оставаться дома.



Берегите себя и своих близких! #StayHomeStayLoko ? pic.twitter.com/Pbvrxgck05