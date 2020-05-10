У 64-летнего предпринимателя на прошлой неделе выявили коронавирус.
"Посочувствуем Федуну, заразившемуся коронавирусом. Он столько личных денег отдаёт на развитие "Спартака", и здесь такая вот история. Посочувствуем всем, кто заболел. Дай бог, чтобы все выздоровели. Мог ли он контактировать с футболистами? Нет, конечно. Ну зачем рисковать? Этого нет. Шутить здесь не надо. Когда человек заболел, это серьёзная история", — сказал Орлов в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Санкт-Петербурге".
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Орлов: посочувствуем Федуну. Он столько личных денег отдаёт на развитие "Спартака", и здесь такая вот история
Известный комментатор Геннадий Орлов пожелал здоровья владельцу "Спартака" Леониду Федуну.
Фото: Коммерсантъ
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