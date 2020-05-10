Ранее сообщалось, что Семин покинет "Локомотив" ближайшим летом. Его место должен занять сербский специалист Марко Николич.
"Ну неправильно это. Если столько недовольных болельщиков, то что ж здесь правильного?. Клуб и болельщики — это же единое целое. Зачем вообще эту тему подняли? Это делается не так, все некрасиво. Я даже не хочу говорить о профессионализме Семина, который сделал "Локомотив" чемпионом несколько раз. За что его снимать? Ну что это такое? Это неприлично", - сказал Орлов в эфире "Эха Москвы в Петербурге".
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Орлов - о Семине: за что его снимать? Ну что это такое? Это неприлично
Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном уходе главного тренера "Локомотива" Юрия Семина со своего поста.
Фото: Rusfootball.info
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