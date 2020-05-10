Ранее сообщалось, что в услугах 25-летнего футболиста заинтересован "Наполи".
"Переговоры по Азмуну ни с "Наполи", ни с каким другим клубом мы не ведем. Это еще один пример того, как агенты пытаются создать историю исключительно в своих личных интересах. Сейчас у нас одна забота - доиграть чемпионат и выиграть титул. Никаких других забот нет", - цитирует Медведева ТАСС.
Сердар Азмун играет за "Зенит" с зимы 2019 года. В нынешнем сезоне в его активе 14 голов в 29 матчах.
Напомним, чемпионат России был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. Пауза продлена до 31 мая. Сезон может возобновиться в конце июня. Также рассматривается вариант досрочного завершения чемпионата.
"Зенит" в турнирной таблице занимает первое место, имея в своем активе 50 очков.
Медведев: "Зенит" не ведет переговоры с "Наполи" о трансфере Азмуна
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался о возможной продажи форварда Сердара Азмуна.
Фото: ТАСС
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!