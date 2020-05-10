- Считаю, чтобы команду объявить чемпионом, она должна быть недосягаема для остальных математически. Чтобы отрыв даже в теории нельзя было отыграть. Если нет - только по прошествии 30 туров. Если турнир всё-таки закончится после 22 туров… Что ж, тогда и отвечу на вопрос о справедливости, - приводит слова футболиста Джикию СЭ.
Напомним, чемпионат России был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. Пауза продлится как минимум до 31 мая. Сезон может возобновиться в конце июня. Также рассматривается вариант досрочного завершения чемпионата.
"Зенит" в турнирной таблице занимает первое место, имея в своем активе 50 очков. Ближайшие преследователи "Локомотив" и "Краснодар" отстают на 9 баллов.
"Спартак" в нынешнем сезоне чемпионата России занимает 8-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 28 очков.
Джикия: чтобы команду объявить чемпионом, она должна быть недосягаема математически
Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия выразил мнение о досрочном завершении сезона.
Фото: Sportbox
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