Сотрудника РФС обокрали на 50 миллионов рублей

Сотрудница Российского футбольного союза Полина Юмашева стала жертвой воров.

Фото: РБК

Как сообщает Telegram-канал Baza, из ее квартиры в Москве было украдено драгоценностей и денег на 50 миллионов рублей. Кража произошла в ночь с 9 на 10 мая, пока Юмашевой не было дома.



- Квартира расположена в доме в самом центре столицы в элитных Хамовниках. Преступники забрались на 7-й этаж, отжали балконную дверь и распилили сейф, стоявший в одной из комнат, - пишет Baza.



Полина Юмашева - экс-супруга миллиардера Олега Дерипаски. С декабря прошлого она работает в РФС председателем комитета женского футбола. По оценкам Forbes, в 2018 году состояние Юмашевой составляло $500 млн.