Как сообщает Telegram-канал Baza, из ее квартиры в Москве было украдено драгоценностей и денег на 50 миллионов рублей. Кража произошла в ночь с 9 на 10 мая, пока Юмашевой не было дома.
- Квартира расположена в доме в самом центре столицы в элитных Хамовниках. Преступники забрались на 7-й этаж, отжали балконную дверь и распилили сейф, стоявший в одной из комнат, - пишет Baza.
Полина Юмашева - экс-супруга миллиардера Олега Дерипаски. С декабря прошлого она работает в РФС председателем комитета женского футбола. По оценкам Forbes, в 2018 году состояние Юмашевой составляло $500 млн.
Сотрудника РФС обокрали на 50 миллионов рублей
Сотрудница Российского футбольного союза Полина Юмашева стала жертвой воров.
Фото: РБК
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