- Почти каждая команда пошла на некоторые сокращения зарплат. А что касается друзей вне футбола, то процентов 80 вообще остались без работы.
У меня есть даже не переосмысление, а понимание, как же я дико скучаю по игре. Потому что сейчас это самый большой промежуток времени, который я не выходил на поле. Даже когда восстанавливался после травмы крестов, то спустя месяц уже смог почеканить и ударить по воротам.
Сейчас травмы нет. А выйти на газон не могу. Читал недавно интервью Ерохина, который сказал, что больше всего сейчас хочется просто сесть в машину, доехать до базы и взять мяч. Вот точно такие же мысли у меня, - приводит слова футболиста СЭ.
Георгий Джикия до переезда в Москву выступал за пермский "Амкар" с 2015 по 2016. Также за свою карьеру защитник играл в командах "Локомотив", "Спартак-Нальчик" и "Химик" из Дзержинска.
Напомним, чемпионат России был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. Пауза продлится как минимум до 31 мая. Сезон может возобновиться в конце июня. Также рассматривается вариант досрочного завершения чемпионата.
"Спартак" в нынешнем сезоне занимает 8-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 28 очков. "Зенит" занимает первое место, имея в своем активе 50 баллов. Ближайшие преследователи "Локомотив" и "Краснодар" отстают на 9 очков.
"Процентов 80 друзей вне футбола вообще остались без работы". Джикия - о последствиях пандемии
Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия рассказал о том, как пандемия коронавируса повлияла на него и его окружение.
Фото: РГ
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