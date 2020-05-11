Напомним, что матчи РПЛ не проводятся с середины марта. Пауза продлится как минимум до 31 мая.
Медведев назвал крайний день для решения о возобновлении сезона
- Вес держу. Ситуация непонятная, не знаю, когда начнем тренироваться, так что стоит в этом плане за собой следить и быть наготове. С весом у меня всегда были небольшие проблемы, поэтому я очень внимательно за этим слежу.
Скажу больше — такого хорошего результата у меня в этом сезоне еще не было! Сейчас вешу меньше, чем в марте. Главное продержаться до возобновления тренировок и не сорваться, - приводит слова футболиста СЭ.
"Спартак" в нынешнем сезоне занимает 8-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 28 очков.
Джикия: для "Спартака" лучше доиграть сезон. За 8 туров мы можем исправить ситуацию
В текущем сезоне Джикия провёл 20 матчей в рамках РПЛ и забил гол.
Джикия: вешу меньше, чем в марте. Главное - не сорваться
Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия рассказал о своём физическом состоянии во время самоизоляции.
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