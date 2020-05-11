"Вы оставляете позади самых талантливых и прогрессивных тренеров". Президент "Динамо" Киев поздравил Сёмина

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поздравил Юрия Сёмина с днём рождения.
Фото: GLP
Напомним, сегодня российскому специалисту исполнилось 73 года.

Юрий Семин отмечает 73-летие. "Локомотив" опубликовал поздравление

Сёмин дважды возглавлял киевскую команду - в периоды 2007—2009 годов и 2010—2012.

- Уважаемый Юрий Павлович! От имени всех динамовцев и от себя лично поздравляю вас с 73-летием!

Вы продолжаете посвящать свою жизнь футболу, и футбол сполна отвечает вам взаимностью. При этом годы вас не должны пугать, и они вас не берут — в душе вы всегда молоды, всегда излучаете задор и энергию. Благодаря своему не по годам прогрессивному видению игры номер один, умению не только идти в ногу со временем, но и быть впереди, задавать футбольную моду, вы оставляете позади себя даже самых талантливых и прогрессивных молодых тренеров новой формации. Подтверждение тому — недавнее чемпионство "Локомотива".

Уверен, что в ваших жилах течет не только красно-зеленая, но и бело-синяя кровь. Надеюсь, вы с таким же теплом, как и я, вспоминаете период работы в Киеве. Тяжелые и высокие задачи Вас никогда не пугали, и это не может не импонировать и не подкупать.

Приняв команду в нелегкое время, Вы сумели дать ей новое дыхание, создать новый боеспособный коллектив, вновь вернув "Динамо" на чемпионский путь. До громкой победы на европейской арене оставались последние шаги, и, сложись обстоятельства немного иначе, уверен, что и эта вершина Вам бы покорилась.

В день Вашего рождения желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, семейного счастья и новых успехов на Вашем нелегком тренерском поприще, - было опубликовано на официальном сайте клуба.


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Теги: Семин Локомотив Динамо Киев Суркис
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