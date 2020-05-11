РПЛ была приостановлена до 31 мая, матчи не проходят с середины марта. Ранее становилось известно, что сезон может быть досрочно завершен или же возобновлён с 21 или 28 июня.
- Мы можем говорить все что угодно, но все же зависит от решений правительства и ситуации, которая происходит в нашей стране.
Сейчас, когда идет прирост числа заболевших, чемпионат возобновлять никто не даст. Как я понимаю, по стране мы еще даже на пик не вышли. Поэтому сейчас что-то прогнозировать просто глупо и неправильно.
Худяков: вариант с досрочным завершением сезона в РПЛ не проговаривался
В подобных ситуациях мы можем только отталкиваться от мнения властей, но лично я совершенно не вижу возможности играть, пока у нас в стране такая ситуация, - приводит "Р-Спорт" слова функционера.
Отметим, что по итогам 22-х туров "Тамбов" занимает 11-е место РПЛ.
Отметим, что на сегодняшний день в мире зафиксировано более четырех миллионов заражений коронавирусом, в России - 221 тысяча.
Медведев назвал крайний день для решения о возобновлении сезона
Директор "Тамбова": совершенно не вижу возможности играть, пока у нас в стране такая ситуация
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков поделился мнением насчёт возможного возобновления сезона РПЛ.
Фото: ФК "Тамбов"
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