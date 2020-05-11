Напомним, что Сычев завершил карьеру в прошлом году. Последним его клубом стал армянский "Пюник".
На данный момент Сычеву 36 лет.
- Пойти на телевидение? Мне интересно все новое, где я смог бы развиваться. Если говорить о телевидении, то, наверное, нет. Тренерство? Это точно не мое.
Кто меня вдохновляет из экс-футболистов? Многих я не назову. Скажу так: я равняюсь на успешных людей. Если конкретно, то из футбольных мой ориентир ? это Алексей Смертин. Он успешный, умный, разносторонний и приятный в общении человек. Он знает, чего хочет, - приводит слова Сычева gol.
Больше всего Сычёв известен по выступлениям за московские "Спартак" и "Локомотив".
Сычев рассказал, кто вдохновляет его из мира футбола
Бывший форвард "Локомотива" и сборной России Дмитрий Сычёв поделился планами на будущее.
Фото: ТАСС
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