— Сегодня день рождения Юрия Палыча Семина — человека, который собственными руками написал золотую историю московского "Локомотива".
Мне смешно видеть, как наши "эксперты" сливают Юрия Палыча накануне окончания его контракта. Каждому хочется последним воткнуть меч в грудь Цезаря и войти в историю. Ну да бог им судья, — написала Канделаки в своём telegram-аккаунте.
Напомним, контракт Семина с "Локомотивом" истекает 31 мая 2020 года. Сообщалось, что он не будет продлен, а новым наставником "Локомотива" станет серб Марко Николич.
Канделаки — о Сёмине: каждому хочется последним воткнуть меч в грудь Цезаря и войти в историю
Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки поздравила наставника "Локомотива" Юрия Сёмина с днём рождения.
Фото: РИА Новости
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