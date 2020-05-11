Рибалта: не думаю, что в ближайшее время можно ожидать каких-то больших трансферов на рынке

Спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибалта рассказал о ситуации с контрактами игроков.
Фото: © ФК "Зенит"
Ранее Международная федерация футбола предложила считать нынешние контракты игроков действительными до окончания сезона.

"Мне кажется логичным, что контракты должны действовать, пока соревнование не закончится.

Как вся эта ситуация скажется на российском футболе? Так же, как и на всех остальных. Она сейчас влияет на весь мир. Я не думаю, что в ближайшее время можно ожидать каких-то больших трансферов на рынке в целом", - приводит слова Рибалты "Матч ТВ".

Чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса. Сезон может возобновиться во второй половине июля.

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Теги: Рибалта Зенит
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