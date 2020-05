Евсеев: Европа границы пока не открывает. Но зато есть рыбалка, есть леса с ягодами-грибами

View this post on Instagram

Смотрю прошлогодние фотографии и не понимаю, будет ли в этом году у нас с Таней совместный отпуск. И если даже будет, то скорее всего навестить многие любимые места летом не получится: Европа границы пока не открывает. Но зато есть рыбалка, есть леса с ягодами-грибами. Русская природа удивительна. Восстанавливает. Радует. Завораживает. В том году Таня поймала щуку. Столько было восторга. У неё. Я ходил на сома. Поймал. Был сдержан ? #спорт #фкуфа #футбол #нашалигачемпионов #премьерлига #евсее