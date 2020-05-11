Евсеев: Европа границы пока не открывает. Но зато есть рыбалка, есть леса с ягодами-грибами

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев рассказал, как проведет свой отпуск, если границы в Европу будут закрыты.44-летний Евсеев возглавляет "Уфу" с марта 2019 года. В нынешнем сезоне команда идёт на девятом месте турнирной таблицы, набрав 27 очков после 22-ух туров.Чемпионат России приостановлен как минимум до 31 мая. Сообщалось, что сезон могут возобновить 21 или 28 июня. Командам предстоит доиграть восемь матчей.