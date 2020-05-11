Агент Селюк: не хочу обижать футбольный клуб Петушки, но это максимум, чего Геркус достоин

"Он узнал, что его не будет в "Локомотиве". Заглаживает вину". Геркус - о словах Семина в свой адрес
Позднее Геркус поздравил Сёмина с 73-летием. Селюк отреагировал словами: "Следуя вашей логике, гражданин Геркус, вы сейчас даже не заглаживаете вину, а вылизываете у Палыча прощение".
После этого Геркус добавил в социальных сетях Селюка в чёрный список. Агент отреагировал следующим образом.
Этот жулик Геркус, видящий во сне свое возвращение в Локомотив, боится правды. Не хочу обижать футбольный клуб Петушки, но это максимум, чего Геркус достоин. pic.twitter.com/ITshX3inma— Dimitry Seluk (@dmitriseluk) May 11, 2020
Илья Геркус являлся гендиректором "Локомотива" в период с 2016-го по 2018-й годы. Во время его работы московский клуб стал чемпионом и выиграл Кубок России.