Напомним, что за четыре матча в текущем сезоне Кокорин забил три гола и сделал один ассист. За "Сочи" нападающий выступает на правах аренды.
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- Я немного удивлен, что после паузы он так здорово играет. Хотя, с другой стороны, он за это время накопил энергии. Саша напоминает изголодавшегося льва, тигра. Он хочет всем доказать, на что способен.
Смог бы Кокорин закрепиться в "Роме"? Да. Я уверен в этом не на 90 или 99 процентов, а на все 100. Он бы любой европейской команде помог. У него есть уровень, характер, - приводит слова Карапетяна "РГ".
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После 22-х сыгранных туров "Сочи" занимает 12-е место РПЛ.
Карапетян: Кокорин смог бы закрепиться в "Роме"
Форвард "Сочи" и сборной Армении Александр Карапетян оценил уровень своего партнёра по команде Александра Кокорина.
Фото: РПЛ
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