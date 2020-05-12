Гацкан - о "Ростове" Бердыева: у нас была крутая команда, которая добилась больших результатов

Экс-игрок "Ростова" Александр Гацкан рассказал об опыте работы под руководством тренера Курбана Бердыева.
Фото: ФК "Ростов"
Напомним, Бердыев возглавлял "Ростов" с 2014-го по 2017-й годы. С ним дончане стали серебряными призёрами РПЛ.

- У нас была крутая команда, которая добилась больших результатов за короткое время. Коллектив был просто супер: и это касается не только футболистов.

Первым делом он начал разбирать нашу оборону, обращал внимание на те моменты, которые у нас не получались. Бердыев говорил: "Дом начинают строить с фундамента, поэтому команда должна строиться с обороны. Если сзади отыграли на ноль, одно очко уже есть. Плюс у каждой команды есть два-три момента, и если забьете один, три очка — ваши". Он делал акцент и на единоборствах: чем больше выигрываешь борьбу, тем больше шансов победит, - приводит РПЛ слова Гацкана.

На данный момент Гацкан является игроком "Крыльев Советов". Хавбек провёл в текущем сезоне 17 матчей, а самарская команда идет на 15-й строчке РПЛ после 22-х туров.


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Теги: Ростов Гацкан Бердыев
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