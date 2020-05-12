Широков: с такой командой "Локо" должен бороться за чемпионство. Сёмину нужно уходить вовремя

Бывший игрок сборной России Роман Широков прокомментировал положение Юрия Сёмина во главе команды "Локомотив".
Фото: Rusfootball.info
Ранее становилось известно, что клуб уже договорился с Марко Николичем, который станет новым главным тренером команды. Контракт Юрия Семин истекает 31 мая.

Источник: с 90-процентной вероятностью контракт "Локо" с Сёминым продлён не будет

Николич для подписания контракта с "Локо" прибудет в Москву 15 мая

- Как я мог бы обосновать необходимость замены Семина? Тем что команда не прогрессирует. С такой командой они должны как минимум бороться за чемпионство, но они это по большому счету не делают. Да, они выигрывали, но когда "Зенит" встрепенулся с приходом Семака, "Локомотив" два года не претендует на победу, хотя денег выделяется достаточно.

По составу "Локомотив" как минимум не хуже "Зенита", но он абсолютно не прогрессирует и это заметно по матчам Лиги чемпионов. В этом году тоже мимо, пролет. Задача минимум в Лиге чемпионов — продолжать еврокубковую весну. С такими футболистами, как у "Локомотива", они должны были доходить до 1/4 финала.

Юрий Павлович — легенда, символ "Локомотива". Но легенды тоже уходят. Нужно уходить вовремя. Тому пример — Фергюсон. Почему бы Семину не работать в структуре клуба, на развитие команды. Молодежь корректировать, войти в совет директоров и так далее. Он может принести огромную пользу на менеджерском поприще, - заявил Широков в интервью Сергею Егорову на канале "Футбольный Биги".

Отметим, что "Локомотив" после 22-х туров идет на второй строчке РПЛ. В сезоне 2017/2018 московский клуб под руководством Семина выиграл первое чемпионство за 14 лет.

Широков: альтернатив Путину нет

Широков: вся Европа и Америка сидит дома. Там тоже большие проблемы


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Широков Семин Локомотив
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(4)

Последние новости

Возможны стыковые матчи за выход в РПЛ, несмотря на досрочное завершение сезона в ФНЛ 1
Источник: РПЛ начала процедуру возвращения легионеров в Россию
"Мне не нравится работа Тедеско". Широков - о главном тренере красно-белых 1
Дмитрий Песков заболел коронавирусом 13
Широков - о борьбе с пандемией: у нас олигархи 10 миллионов рублей дают и это какие-то герои нации
"Не понимаю, что строит Цорн в "Спартаке". Широков - о нынешнем курсе развития красно-белых 5
Широков: команду Карреры собрал Аленичев 4
Широков - о Сталине: огромное количество потерь, но человек выиграл войну 9
"Наказали за правду". Савин рассказал, что Фролова оштрафовали на 1,4 миллиона 8
"Хотят вернуть болото". Кобелев раскритиковал идею расширения РПЛ 3
Широков: Уткин хайпует, его все забывают 4
"Ответили, что таких у них полно". Ветеран "Спартака" Гаврилов рассказал, что предлагал Зинченко красно-белым 2
Широков: с такой командой "Локо" должен бороться за чемпионство. Сёмину нужно уходить вовремя 1
Гацкан - о "Ростове" Бердыева: у нас была крутая команда, которая добилась больших результатов
Широков: вся Европа и Америка сидит дома. Там тоже большие проблемы 5
ЦСКА заинтересован в услугах форварда "Дженоа" 5
Карапетян: Кокорин смог бы закрепиться в "Роме"
Широков: альтернатив Путину нет 27
"Настоящий вирус – в тех, кто хочет вернуться к игре". Фанаты "Торино" - против возобновления сезона
"Футбол – как бокс. Ты должен знать, когда начать атаковать". Симеоне ответил на критику Клоппа 1
Экс-игрок "Локо": в Казахстане меры против пандемии приняли быстрее, чем в России. Поэтому и запреты снимают раньше
Байрамян показал, как поддерживает форму в домашних условиях (видео)
Агент Селюк: не хочу обижать футбольный клуб Петушки, но это максимум, чего Геркус достоин
Бутко — о игре за "Амкар": понимал, что Россия — агрессор. Было чувство, что еду в какой-то Китай 13
В "Ювентусе" недовольны тем, что Рабьо до сих пор не прилетел в Турин
Экс-президент "Барселоны" хочет вернуть в клуб Гвардиолу
Саудиты могут не купить "Ньюкасл". Их подозревают в связях с пиратским сервисом
"Арсенал" не собирается выкупать Себальоса у "Реала"
Евсеев: Европа границы пока не открывает. Но зато есть рыбалка, есть леса с ягодами-грибами 2
"Манчестер Юнайтед" хочет купить Дембеле в качестве замены Лукаку
Все новости