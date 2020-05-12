Ранее становилось известно, что клуб уже договорился с Марко Николичем, который станет новым главным тренером команды. Контракт Юрия Семин истекает 31 мая.
Источник: с 90-процентной вероятностью контракт "Локо" с Сёминым продлён не будет
Николич для подписания контракта с "Локо" прибудет в Москву 15 мая
- Как я мог бы обосновать необходимость замены Семина? Тем что команда не прогрессирует. С такой командой они должны как минимум бороться за чемпионство, но они это по большому счету не делают. Да, они выигрывали, но когда "Зенит" встрепенулся с приходом Семака, "Локомотив" два года не претендует на победу, хотя денег выделяется достаточно.
По составу "Локомотив" как минимум не хуже "Зенита", но он абсолютно не прогрессирует и это заметно по матчам Лиги чемпионов. В этом году тоже мимо, пролет. Задача минимум в Лиге чемпионов — продолжать еврокубковую весну. С такими футболистами, как у "Локомотива", они должны были доходить до 1/4 финала.
Юрий Павлович — легенда, символ "Локомотива". Но легенды тоже уходят. Нужно уходить вовремя. Тому пример — Фергюсон. Почему бы Семину не работать в структуре клуба, на развитие команды. Молодежь корректировать, войти в совет директоров и так далее. Он может принести огромную пользу на менеджерском поприще, - заявил Широков в интервью Сергею Егорову на канале "Футбольный Биги".
Отметим, что "Локомотив" после 22-х туров идет на второй строчке РПЛ. В сезоне 2017/2018 московский клуб под руководством Семина выиграл первое чемпионство за 14 лет.
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Широков: с такой командой "Локо" должен бороться за чемпионство. Сёмину нужно уходить вовремя
Бывший игрок сборной России Роман Широков прокомментировал положение Юрия Сёмина во главе команды "Локомотив".
Фото: Rusfootball.info
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