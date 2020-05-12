"Не понимаю, что строит Цорн в "Спартаке". Широков - о нынешнем курсе развития красно-белых

Бывший игрок сборной России Роман Широков прокомментировал работу генерального директора "Спартака" Томаса Цорна.
Фото: ФК "Спартак"
Напомним, Цорн пришел в клуб летом прошлого года. После 22-х туров "Спартак" занимает восьмое место.

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- Честно, я пока не понимаю, что строит Цорн. Начало для меня было понятным, я бы поступил так же, как он. У многих футболистов заканчивались контракты — Зе Луиш и Адриано получали большие деньги, Фернандо — системообразующий игрок, но вы знаете, что будете его продавать.

Соответственно вы заранее должны искать ему замену. Но как только у вас появляется хорошее на него предложение, то у вас должна быть и замена адекватная. Это единственная потеря, с которой "Спартак" не смог справиться. Бакаев играет чуть выше. Если бы еще был Фернандо из глубины, с его возможностью организовать игру, то "Спартак", конечно, был бы на коне. Если бы вместо Фернандо взяли такого же футболиста, но более молодого, то "Спартак" смотрелся бы по-другому.

Зе Луиша тоже нужно было продавать, раз за него хорошие деньги предлагали. С одной стороны сделано хорошее дело, заработаны деньги. А с другой — это не совсем подготовленно было сделано, - заявил Широков в интервью Сергею Егорову на канале "Футбольный Биги".

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