- На данный момент мне лично не нравится работа Тедеско. За зимнюю паузу он нисколько не поменял игру. "Спартак" всю жизнь является атакующей командой, а с "Оренбургом" играет от обороны. Вы теряете свою индивидуальность.
Завтра к вам придёт другой тренер, и вы уже забудете, почему "Спартак" стал таким. Народной командой "Спартак" стал из-за того, что он дарил радость людям. Гаврилов, Ловчев, Рейнгольд, царство ему небесное, Черенков, Родионов. Результат есть мифический, победы чередуются с поражениями, - заявил Широков в интервью Сергею Егорову на канале "Футбольный Биги".
34-летний Тедеско возглавляет "красно-белых" с 14 октября 2019 года после ухода Олега Кононова. Под его руководством команда идёт на восьмом месте турнирной таблицы чемпионата России с 28 очками.
РПЛ была приостановлена до 31 мая, матчи не проходят с середины марта. Ранее становилось известно, что сезон может быть досрочно завершен или же возобновлён с 21 или 28 июня.
Отметим, что во всем мире на данный момент подтверждено более четырех миллионов заболеваний. В России более 232 тысяч зараженных, умерло более 2 тысяч человек.
"Мне не нравится работа Тедеско". Широков - о главном тренере красно-белых
Бывший футболист сборной России Роман Широков высказал мнение о немецком наставнике московского "Спартака" Доменико Тедеско.
Фото: Soccer.ru
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