По информации Don Balon, трансфер одобрил президент каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу.
Остались несколько деталей сделки: личный контракт футболиста и сумма перехода. Игрок сборной России может стать первой покупкой "Барселоны" летом. Ожидается, что сделка обойдётся испанцам менее чем в 20 миллионов евро.
В текущем сезоне Алексей Миранчук забил пять голов и сделал пять ассистов в рамках 19-ти матчей РПЛ. Контракт футболиста с "железнодорожниками" рассчитан до лета 2021 года.
Ранее в зарубежных СМИ сообщалось, что "Милан" хотел арендовать россиянина до конца сезона с правом последующего выкупа. Позже сообщалось, что "Милан" предлагал за 24-летнего футболиста 18 миллионов евро, но "Локомотив" ответил отказом.
Источник: президент "Барселоны" одобрил трансфер Алексея Миранчука
Хавбек московского "Локомотива" Алексей Миранчук этим летом может перейти в испанскую "Барселону".
Фото: РГ
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