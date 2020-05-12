- Я на госпитализации, сейчас нахожусь на лечении. Вопросы по футболу? Я оторван от информации. Что касается самочувствия… Честно - не очень. Скажите, что я очень благодарен за слова поддержки, которые были. Поэтому постараюсь побыстрее выздороветь, - приводит слова Федуна Комсомольская правда.
Также в краткой беседе владелец "Спартака" заявил, что против расширения РПЛ до 18-ти клубов.
Напомним, Леонид Федун был госпитализирован с диагнозом COVID-19. В прошлом месяце стало известно, что владелец красно-белых пожертвовал 10 млн рублей на борьбу с коронавирусом.
Федун: как мое самочувствие? Честно - не очень
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун рассказал о своем состоянии во время болезни.
Фото: Finparty
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