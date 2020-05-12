Об этом сообщает СЭ. К Миранчуку действительно присматриваются в Испании, однако интерес проявляет "Севилья".
Источник: президент "Барселоны" одобрил трансфер Алексея Миранчука
В текущем сезоне Алексей Миранчук забил пять голов и сделал пять ассистов в рамках 19-ти матчей РПЛ. Контракт футболиста с "железнодорожниками" рассчитан до лета 2021 года.
Ранее в зарубежных СМИ сообщалось, что "Милан" хотел арендовать россиянина до конца сезона с правом последующего выкупа. Позже сообщалось, что "Милан" предлагал за 24-летнего футболиста 18 миллионов евро, но "Локомотив" ответил отказом.
СЭ: Миранчуком интересуется не "Барселона", а "Севилья"
Информация о том, что трансфер Алексея Миранчука одобрил президент каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу не соответствует действительности.
Фото: Soccernews
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