"Ситуация вызывает не только у меня недоумение. Его любят болельщики, и он очень уважаем всеми футболистами и тренерами. Идут какие-то подводные течения в самом "Локомотиве", возможно, его «я» кому-то не нравится. В руководстве есть определённые проблемы с ним. Ещё несколько лет назад его хотели выпроводить, а сейчас опять появился такой момент. У Юрия Павловича есть результат, я не знаю, почему его хотят выгнать. Я против этого!
Юрий Павлович — очень приятный человек, он себя даже на флеш-интервью хорошо и приятно ведёт. На него приятно смотреть. Сёмин — индивидуальность и личность, такие люди добавляют эмоций нашему чемпионату. Пускай он кричит на всех, пускай его штрафуют, но это эмоции нашей игры", - цитирует Тихонова "Чемпионат".
Ранее сообщалось, что вместо Семина "Локомотив" может возглавить серб Марко Николич.
Семина выставляют из "Локомотива". 15 лет назад тренер тоже покинул клуб, хотя и он сам, и руководство были против
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Ловчев: Семин работает не для того, чтобы на его счет упали какие-то деньги. Он не может без работы
Тихонов: у Семина есть результат, я не знаю, почему его хотят выгнать. Я против этого!
Бывший футболист "Спартака" и сборной России Андрей Тихонов прокомментировал информацию о том, что главный тренер "Локомотива" Юрий Семин может покинуть команду.
Фото: РИА Новости
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