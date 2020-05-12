"Не волнуйтесь, мы обязательно выздоровеем и будем жить дальше". Навка и Песков идут на поправку

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка рассказала о своем состоянии и о состоянии своего мужа - пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова.Отметим, что во всем мире на данный момент подтверждено более четырех миллионов заболеваний. В России более 232 тысяч зараженных, умерло более 2 тысяч человек.