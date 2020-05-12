"Не волнуйтесь, мы обязательно выздоровеем и будем жить дальше". Навка и Песков идут на поправку

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка рассказала о своем состоянии и о состоянии своего мужа - пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова.

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Дорогие подписчики и все наши друзья, хочу сообщить, что нас с мужем госпитализировали, подтвержде?н covid19. Т.к. вирус был обнаружен практически при первых симптомах, удалось вовремя предпринять меры, чтобы не подвергать дополнительному риску наших родных. Я иду на поправку, температуры уже нет, кашля тоже, даже антибиотики не пришлось принимать. Говорят, что женщины переносят этот вирус легче, видимо, так оно и есть. Из последних симптомов - совсем не чувствую запахи ?. У мужа ситуация немного посложнее, но под контролем наших доблестных профессиональных врачеи? все? иде?т хорошо! ? Спасибо большое за те?плые слова и пожелания выздоровления, которых сеи?час приходит очень много! ? Не волнуи?тесь, мы обязательно выздоровеем и будем жить дальше (очень надеюсь теперь с антителами) ?? Вот, на что я еще? хочу обратить ваше внимание ?? Главное без паники, но обязательно прислушиваи?тесь к своему организму?, у всех симптомы могут быть индивидуальны, например, у меня температура сразу подскочила высокая, у мужа несколько днеи? была небольшая.  Берегите себя и будьте здоровы! ?? #ТатьянаНавка #вирус #covid19 #новости #спасибоврачам

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Отметим, что во всем мире на данный момент подтверждено более четырех миллионов заболеваний. В России более 232 тысяч зараженных, умерло более 2 тысяч человек.

Дмитрий Песков заболел коронавирусом


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Теги: Коронавирус
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