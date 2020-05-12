"Если скажу, что не верю в эту информацию, то скажут, что завидую. Интерес "Барселона" может проявлять, но я слышал, что они не хотят тратить сейчас деньги в летнее трансферное окно и будут обменивать игроков. С "Локомотивом" такое не прокатит, за дешево никто отдавать Миранчука не будет. Интерес к нему возможен, и если предложение последует, то долго думать не нужно, нужно вызывать в такси и ехать в аэропорт. Но фейк ли эта информация? Не знаю, Don Balon я не читал, не читаю и читать не буду", - сказал Аршавин в эфире "Матч ТВ".
В текущем сезоне Алексей Миранчук забил пять голов и сделал пять ассистов в рамках 19-ти матчей РПЛ.
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"Если будет предложение, нужно садиться в такси и ехать в аэропорт". Аршавин - об интересе "Барселоны" к Миранчуку
Бывший капитан "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал информацию об интересе "Барселоны" к полузащитнику "Локомотива" Алексею Миранчуку.
Фото: © ФК «Локомотив»
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