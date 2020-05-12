Как сообщает Calciomercato, миланцы рассматривают нападающего сборной России как усиление для атаки. При этом сообщается, что Дзюба продлил контракт с "Зенитом", и чтобы его заполучить итальянцам придется сделать хорошее предложение.
31-летний Дзюба выступает в составе "Зенита" с лета 2015 года, перейдя в клуб на правах свободного агента. До этого форвард выступал за "Спартак", а также на правах аренды за "Томь" и "Ростов". Вторую половину 2018 года провёл на правах аренды в тульском "Арсенале".
За свою карьеру Дзюба выиграл два Кубка, два Суперкубка, а также чемпионство России. В нынешнем сезоне Артём провёл 21 матч в чемпионате России, забил 13 голов и отдал 10 голевых передач.
Источник: Дзюба является трансферной целью "Милана"
Форвардом петербургского "Зенита" Артемом Дзюбой интересуется итальянский "Милан".
Фото: Советский Спорт
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