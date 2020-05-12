- Всегда говорил и буду говорить, что он классный футболист, сильный тренер. Но Черчесов - конфликтный человек. Он жёсткий и специфический, который ни перед кем не будет склоняться. Черчесов хочет донести до игроков своё мнение, свои планы. Конечно, не всем футболистам, особенно взрослым, это нравится.
Кроме того, вокруг него очень сильная команда - его тренерский штаб. Они топовые профессионалы. У нас никогда не было конфликтов с Черчесовым. У меня не было претензий к нему. У Черчесова всегда играли те футболисты, которые были лучшими в команде на тот момент. Для меня это самое главное, - цитируют футболиста Известия.
Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. Вместе со специалистом команда вышла в четвертьфинал чемпионата мира, а также вышла в финальную часть чемпионата Европы 2020. Напомним, европейский турнир перенесен на 2021 год из-за коронавируса.
Якубко: Черчесов - конфликтный человек
Экс-игрок московского "Динамо" и пермского "Амкара" Мартин Якубко выразил свое отношение к главному тренеру национальной сборной России Станиславу Черчесову.
Фото: Sports.ru
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